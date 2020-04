’Corona-slachtoffers herdenken’

Er wordt al stiekem gedacht aan het opheffen van de intelligente lockdown. Of dat nu al zo'n intelligente gedachte is, lijkt te voorbarig. Ondanks het feit dat de zorgen van burgers en bedrijven groot zijn. We moeten ons troosten met de gedachte dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.

Waar we wel oprecht over na kunnen denken is om aan het eind van deze tunnel de ingrijpende gevolgen van slachtoffers, nabestaanden en gedupeerden te herdenken. Een jaarlijks terugkerende herdenking. De corona pandemie heeft in heel de wereld gezorgd voor persoonlijke ellende en verdriet. Het leven totaal op zijn kop gezet.

J. Werkhoven