’Het onderwijs is een superverspreider’

Op de scholen voor het voortgezet onderwijs (vo) is de drukte vele malen erger dan in de overvolle metro’s van Parijs. Anderhalf miljoen tieners in de leeftijdsgroep van 13 tot 19 jaar volgen hun onderwijs in vaak veel te krappe en slecht geventileerde oude gebouwen. Vo-scholen hebben 1000 tot 2000 leerlingen per schoolgebouw en minimaal 200 docenten. Al mijn collega’s in het onderwijs ervaren dezelfde onveiligheid en het gevaar van onnodige verspreiding.