’Wooncrisis in stand gehouden’

Zo wonen er vaak minder mensen in een huis dan zou kunnen. De strenge huurbescherming waardoor woonruimte verhuren niet aantrekkelijk is. Belasting op huurpenningen zodat kamers of een etage verhuren niet aantrekkelijk is. Het energielabel zodat in oudere panden veel geld moet worden geïnvesteerd in verduurzaming. Extra belasting voor voordeurdelers en ga zo maar door. De burger wil extra betaalbare woningen maar de overheid vaart een heel andere koers. Die verdient juist aan de krapte.

B. van Dam