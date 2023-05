’Uitkomst pensioendebat stond allang vast’

De oppositie heeft het nakijken, tegenstanders zijn monddood gemaakt. Hoe kan iemand die eerst de visserij in Nederland naar de kelder heeft geholpen nu opeens verstand van onze pensioenen hebben?

Een belangrijke stap gezet? Welke stap en voor wie? Een grote verantwoordelijkheid voor wie? Dit alles is voor mij zeer onduidelijk. Indexeren zit er nu helemaal nooit meer in, het is gewoon stelen van pensioenen. Waar bemoeit de politiek zich mee?

Laat mensen die kennis van zaken hebben zich over deze kwestie buigen, had alles bij het oude gelaten en was met je vingers van onze pensioenpot afgebleven als regering.

Tientallen uren debat voor wat? De uitkomst stond toch al vast: ons wordt niets gevraagd, totaal onbelangrijk.

Deze nieuwe pensioenwet mag niet doorgaan. Aan de oude wet mankeerde niets,onze bazen hebben daar altijd keurig aan meebetaald, vergeet dat niet.

A. Valk, Hoorn