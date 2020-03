’Alleen kerntaken op school’

In dit verband kunnen de klassen opgedeeld worden in tweeën. De ene helft krijgt in de ochtenduren les en krijgen voor de middag huiswerk mee naar huis en de andere helft heeft ’s ochtends al huiswerk gedaan en krijgt ’s middags les. Andere combinaties zou ook kunnen. De ene helft krijgt maandag en dinsdag les, de andere helft donderdag en vrijdag.

Inhoudelijk gezien zou voor de basisscholen alleen de kerntaken moeten worden gegeven zoals rekenen, taal en lezen. Op deze wijze krijgen kinderen toch onderwijs, geeft dit ruimte voor de leerkrachten, schoolorganisatie en voor werkende ouders. Evident blijft dat zieke kinderen en leerkrachten thuis blijven. Deze verantwoordelijkheid ligt bij ouders en leerkrachten zelf.

J. Werkhoven