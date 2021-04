’Strafeis jonge ’pedojagers’ schandalig’

De vermoedelijke daders: een (volwassen) man van 19 jaar, twee jongens in de leeftijd van 17 jaar en twee jongens van 15 en 16 jaar. De officier van justitie Aidan van Veen zei, dat het bepalen ven de strafeis voor hem een worsteling is geweest. De eis tegen de 19-jarige was anderhalf jaar gevangenisstraf.

De twee 17-jarigen kregen eisen van 15 en 12 maanden cel aan de broek waarvan enkele maanden voorwaardelijk en de 15-en 16-jarige jongen mogen het afdoen met 240 uur werkstraf en voorwaardelijke jeugddetentie.

En dat zijn nog maar de eisen! Er was volgens de officier van justitie geen sprake van juridische doodslag. Hij probeerde niet eens zijn requisitoir die richting in te buigen. Je hoeft je niet af te vragen wat van die eisen nog aan straf over blijft.

Ik vraag me dan ook af of deze officier van justitie zich zelf nog wel in de spiegel kan aankijken. Ik zou er in elk geval slapeloze nachten aan overhouden.

Jan Muijs,

Tilburg