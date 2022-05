’Ziet minister Dijkgraaf het gevaar van woke wel?’

Binnenland

Dijkgraaf: samenwerken met Chinese universiteiten mogelijk risico

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is bezorgd om samenwerkingen van Nederlandse universiteiten met Chinese universiteiten die zelf voor het leger werken. Het is een onderwerp dat hem bezighoudt, zegt hij woensdagochtend in reactie op het onderzoek van onder meer Follow T...