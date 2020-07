Brief 1 ’Fraudehulp banken nodig’

We krijgen tegenwoordig steeds vaker valse e-mails of een onbetrouwbaar sms-bericht, die zogenaamd van een bank (of van de Belastingdienst) afkomstig is, terwijl internetoplichters erachter zitten, die mensen geld afhandig willen maken. Hoe moeilijk is voor de banken om deze rekeningnummers onmiddellijk te blokkeren. En waarom kan ik niet alle buitenlandse telefoonnummers blokkeren?

Duco Douwstra, Vleuten

