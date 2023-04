Brief 1 ’VS belangrijk voor EU’

De Franse president Macron wil dat Europa niet meer afhankelijk is van anderen en de concurrentiestrijd aangaan met China en de VS, weet Niek Gahrmann.

Hij vergeet gemakshalve, dat de VS een einde heeft gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog, Europa weer op de been heeft geholpen metr de Marshall hulp, de NAVO sinds 1949 grotendeels betaald heeft en nu voor Oekraïne de belangrijkste wapenleverancier is.

Laat Macron eerst eens proberen Frankrijk en de andere zuidelijke lidstaten zelf de broek op te laten houden. Hoogmoed komt voor de val.

Niek Gahrmann

