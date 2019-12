Voor de zomer wankelde Snel wel

Zo werkt het! Minister Bruno Bruins legde het de koning en een groep zorgexperts vol overtuiging uit, tijdens een gezamenlijk bezoek aan Maastricht in september. De bewindsman vertelde dat hij met enige regelmaat in de Kamer moet verschijnen voor misstanden in de zorg, zonder dat hij of zijn ministerie daar zelf iets mee te maken hadden. Het gebeurde ook bij zijn voorganger staatssecretaris Martin van Rijn, herinnerde de koning zich. Die werd buiten Den Haag vaak geprezen. Maar als er ook maar íets mis ging, kreeg de staatssecretaris ongenadig op zijn donder van de Tweede Kamer.