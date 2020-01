De theorieën vliegen je om de oren

Vorige week plaatsten we op de website van De Telegraaf mijn vijfde aflevering van mijn videoserie over complottheorieën. Het onderwerp: Was koning Willem III door een ziekte onvruchtbaar en is koningin Wilhelmina niet door hem verwekt maar door de adjudant van zijn vrouw, de later tot in de adelstand verheven Sebastiaan de Ranitz? Tot op de dag van vandaag worden de nazaten van de in Den Haag bekende familie De Ranitz vaak aangesproken op dit mythische verhaal.