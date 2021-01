’Wereldje nog kleiner’

Sport

NOC*NSF uit zorgen over avondklok

Bijna de helft van de Nederlanders is minder gaan sporten tijdens de tweede lockdown, die nog tot minimaal 9 februari van kracht is. Dat blijkt uit een nieuwe meting binnen het onderzoek ’Sportgedrag en effecten coronapandemie’, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF. De verwachting is dat de...