’Dal-tarief bij stroompiek’

Dit gaat in de toekomst vaker voorkomen. De overtollige stroom opslaan in grote accu’s is nog een toekomstdroom. Misschien moeten energiebedrijven bij dit soort piekdagen in stroomopwekking mensen juist stimuleren meer stroom te gaan verbruiken tegen een soort ’dal-tarief’. Ik denk hierbij vooral aan vaatwassers en wasmachines. In het verleden werd dat gebruik juist ’s nachts gepromoot omdat er dan minder stroom door de industrie werd gebruikt en had men hier het speciale lagere nachttarief voor in het leven geroepen. Tijden veranderen en we moeten nu juist overdag meer stroom afnemen dan ’s nachts omdat dan de zonnepanelen geen stroom opwekken. Om dit aantrekkelijk te maken zou er dus voor de huishoudens een speciaal laag dagtarief ingevoerd moeten worden hetgeen met de huidige slimme meters niet zo moeilijk moet zijn

Johan van de Put, Roelofarendsveen