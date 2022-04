Premium Het beste van De Telegraaf

Even de tapir uitlaten

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Nee, de tapir uitlaten is niet zo’n grapje waarvan mannen zich in de kroeg bedienen als ze na zeven bier aankondigen te gaan plassen. De tapir mag in Nederland namelijk als huisdier worden gehouden. Dat stond in de krant naar aanleiding van de ontsnapte serval in Hilversum, waarbij de discussie over het houden van exotische dieren weer oplaait.