’Stap voor stap naar nieuwe economie’

Minder instroom in de ziekenhuizen en een daling van patiënten op de ic-bedden.

Maar wanneer ga je de deuren weer op een kleine kier zetten? Je weet dan zeker dat er weer meer burgers belanden in ziekenhuizen en dat de ic-bedden weer gevuld gaan worden. Moeilijke keuze’s. Grote evenementen, horeca, stadions vol met supporters, laat je dat toe, dan ga je een enorme stijging zien in de nu al overbelaste ziekenhuizen.

De burgers worden beperkt in hun vrijheid door het coronavirus. De 1,5 meter-economie moeten we nog heel lang vol gaan houden. Horecaondernemers kunnen geen enkele buffer opbouwen met de deze economie met halfvolle terassen. Net als theaters en bioscopen. Je verliest gewoon te veel omzet om maar enigzins iets te kunnen verdienen. Er gaan bedrijven omvallen en niemand weet hoe de maatschappij eruit ziet na deze coronapandemie.

Een ding is zeker: we moeten dit samen doen en elkaar helpen waar het kan. En intelligent bekijken hoe we stap voor stap opgaan naar een geheel nieuwe economie.

Marcel Brouwer, Culemborg