Brief 3: ’Gesprek goed, presentatie slecht’

De tv-icoon had zich gehuld in een verfrommeld pak en met het kapsel waarmee hij die morgen uit bed was gestapt.

De gemiddelde Nederlander ziet er beter verzorgd uit dan onze vertegenwoordiger gisteren. De gemiddelde Nederlander heeft respect voor zijn of haar medeburger en gevoel voor egards. Hoe durf je je zo respectloos te tonen aan onze koningin? Zij, die laat zien in welke outfit je op welk evenement kan of moet tonen. Ongedwongen easy going tussen jongeren of high class met koningshuizen, regeringsvertegenwoordigers en zakenmensen. Altijd verzorgd, altijd passend op het moment van samenzijn.

Zij laat zien dat je óók met je kleding communiceert. Dat deed Matthijs ook, overduidelijk. Hij moet gedacht hebben: heel Nederland ligt aan mijn voeten, dus Maxima begrijpt mijn statement (..?..) wel. Respectloos en onbehouwen. Anders kan ik het niet zien. Doe bij een volgend interview van een lid van de koninklijke familie toch maar Wilfried de Jong.

Frank de Wijn

