’Netflix gaat te ver met romantiseren moorden’

TV

Slachtofferhulp Nederland: ’Verwijder Netflix-serie over moordenaar Dahmer’

Slachtofferhulp Nederland wil dat streamingdienst Netflix per direct de Amerikaanse serie over moordenaar Jeffrey Dahmer verwijdert. Voorzitter Rosa Jansen zegt dit donderdag in een opiniestuk in De Telegraaf. Slachtofferhulp heeft een „substantieel aantal klachten” binnengekregen van mensen die zic...