De Kwestie: ’Gestickerde appels verpakt in doosje, verpakt in plastic is volslagen krankzinnig’

Reageerder mijnFavoriet herinnert zich nog goed het stuk zeep dat iedereen vroeger op de wastafel had liggen. „Tegenwoordig moet alles in een plastic flesje.” Niet dat de schuld per se bij de winkelier en fabrikant hoeft te liggen. „Mensen kunnen er zelf ook wat aan veranderen”, vindt mijnFavoriet.

Behalve plastic zijn er tegenwoordig ook andere materialen om boodschappen in te verpakken. „Ze kunnen van Stro een verpakking maken die in de natuur afbreekt en geen schade aan het milieu brengt”, weet Schalkwijk72. Die kwam dergelijke verpakkingen tegen in Thailand waar ze er zelfs „warme maaltijden in verkopen.”

Daarnaast bestaan er volgens Schalkwijk72 meer prima verpakkingsmaterialen. „In die grote supermarkten in het buitenland geven ze voor ieder artikel een plastic tasje. Maar zij zien nu wel in dat dit zo niet door kan gaan. Dus wordt er nu van het rijststro een pulp gemaakt die na opdroging geschikt is voor verpakking en in de natuur geen schade veroorzaakt”, oppert deze reageerder als alternatief dat ook in Nederland zou kunnen werken.

Mens ’grootste vervuiler’

Toch ziet niet iedereen iets in een verbod naar Frans model. Zo denkt efferen7 niet dat plastic slecht is voor het milieu. Het gaat er volgens deze lezer vooral om hoe je er als consument mee omgaat. „Als je het achteloos overal neer gooit. De mens is de grootste vervuiler en is te beroerd om het goed af te voeren.” Goed afval scheiden door consumenten zou volgens deze reageerder dan ook meer zoden aan de dijk zetten dan een verbod op plastic op de groentenafdeling.

Ook een lezer die reageert onder de veelzeggende naam Waanzin ziet niets in een plasticverbod. „Verbod hier, verbod daar. Wie wil er nog een verbodje?”, klinkt het.

Reageerder Nozem1999 is wél bereid om nog een ’verbodje’ te incasseren. „Waarom weer eindeloos lullen, gewoon meteen doorvoeren! Het is van de gekke dat dit nog steeds niet is verplicht.”

Waar de een regelrecht de kriebels krijgt van het woord ’verbod’ alleen al. Komen bij de ander juist nostalgische herinneren boven over hoe mooi boodschappen doen was voordat we alles in drie- of viervoud in knisperfolie gepresenteerd kregen.

Nostalgie met rieten boodschappenmandje

„Ik weet nog dat ze langs de deur kwamen”, memoreert Bartjes die het beeld van moeders met rieten boodschappenmandjes graag terug zou zien. Al was het maar omdat het voor meer cohesie in de buurt zou zorgen. Toen had je geen verpakkingen met vier appeltjes in plastic. „Je had geen of weinig verspilling, omdat je kocht wat je nodig had.” Kortom Bartjes ziet wel wat in de Refill-revolutie waarbij mensen met eigen tas, zak of pot naar de winkel gaan. „Gezellig hoor. Laat maar terugkomen die tijd.”

Volgens Betske heeft het plastic zijn intrede in de winkels gedaan toen het personeel op de groentenafdeling werd wegbezuinigd. „Veel mensen kunnen zich de bruine papieren zakken waar je de gewenste hoeveelheid appels, tomaten of boontjes in kreeg nog wel herinneren. Datzelfde personeelslid wist je ook te vertellen of de mandarijnen of druiven lekker waren of niet.” Je kunt bepaalde soorten groenten en fruit nog steeds wel los krijgen op de groentenafdeling „maar die kun je alleen maar in een plastic zakjes verpakken.”

Lezer qeter ziet ook niet in waarom je nog voor plastic verpakkingen in de winkel zou zijn. „Zou SFA Packaging BV belang hebben bij zoveel mogelijk plastic verpakking”, merkt qeter daarbij op. „Wij van wc eend adviseren wc eend:))).”

Ook reageerder Zippo vindt dat de schrijver van het verhaal preekt voor eigen parochie. „De schrijver verdedigt zijn plastic product. Maar plastic om groenten is onzin. Er hangen in de oceaan plastic bergen ter grootte van een continent. Micro plastics bevinden zich in onze bloedbaan. Durf dan te veranderen, industrie”, roept Zippo op.

„Plastic afval is een pest voor milieu, mens en dier”, stelt ook Extra in een reactie. Het verpakken van groente en fruit in plastic wordt volgens deze reageerder vooral gedaan om klanten over te halen om meer te kopen. „Door ons consumptiegedrag onder de loep te nemen en minder of geen in plastic verpakte artikelen aan te schaffen, zal de industrie wel moeten volgen”, verwacht Extra.

Al hoeven we de schuld ook niet alleen bij de industrie en de winkels te leggen. Hand in eigen boezem dus als het aan deze lezer ligt, begint een beter milieu ook bij jezelf. „We zullen ook zelf initiatief moeten tonen en minder gemakzuchtig moeten zijn.”