’Opleidingscapaciteit huisartsen beperk’

Wat ik overal zie is dat huisartsen drie of vier dagen werken en minder patienten willen hebben. Het is een hedendaags gegeven of je het goed vindt of niet . Daarvoor moeten er 2 a 3 huisartsen opgeleid worden voor het werk waar voorheen 1 huisarts het werk deed. Een opleidingscapaciteit verdubbelen gaat niet zomaar even, zoals met een toverstok . Het kost op zijn minst tijd en heel veel geld .

R.G.A.Engels, huisarts,

Herten