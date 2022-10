’Laat regie bij verduurzaming over aan VvE’

Zo zouden oudere eigenaren niet willen investeren in duurzaamheid. Natuurlijk zullen er (kleine) VvE’s zijn, waar het problematisch is qua besluitvorming maar het overgrote deel houdt zich prima aan de vooraf afgesproken spelregels over o.a investeringen tbv duurzaamheid. De Algemene Leden Vergadering (ALV) is een perfect democratisch orgaan om besluiten over groot onderhoud, duurzaamheid, etc. al dan niet goed te keuren.

Ik houd mijn hart vast voor een wettelijke notificatieregeling waarbij individuele eigenaren straks een elektrische aansluiting vanuit hun eigen appartement naar een laadpaal in de gezamenlijke parkeergarage kunnen gaan aanleggen zonder toestemming van de ALV resp. VvE-bestuur. De meeste VvE's gaan heel goed om met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, maar dan wel langs de weg van de geleidelijkheid. Er zijn in tegenstelling tot een woonhuis situatie bij een appartementencomplex grote investeringen nodig. Er zijn genoeg voorbeelden waar die investeringen (zonnepanelen, laadpalen, etc) met instemming van de eigenaren zijn gedaan.

Ruud Schets, Rijnsburg