Brief 3 ’Zuiden moet eerst hervormen’

Maar wie weet hoeveel meer geld er moet komen als dat steunfonds op is. Vanuit Brussel wordt gewaarschuwd dat als we hiermee niet akkoord gaan de Nederlandse export (naar Italië) geschaad zal worden. We moeten dus onze eigen export bekostigen?

Het zit niet in de aard van de zuidelijke landen om de schouders eronder te zetten en hun economie te hervormen. Wij gaan bijvoorbeeld veel later met pensioen dan de Italianen. En waarom spreken de Italianen hun goudreserves niet aan of vragen ze hulp aan het Vaticaan?

P. Wouters

