’Verbod exotisch huisdier snel nodig’

Zo mogen bijvoorbeeld servals niet meer gehouden worden. Maar deze lijst geldt alleen voor zoogdieren. Het is dan ook te hopen dat er ook snel zo'n lijst komt voor vogels en reptielen. Het gedoe met dieren die in het wild thuis horen heeft lang genoeg geduurd en is niet meer van deze tijd. Tegelijkertijd zou ik graag zien, dat er ook zo'n lijst komt voor bepaalde hondenrassen.

Te vaak moeten we in de krant lezen dat een kind voor zijn leven is getekend door de beten van dat soort honden die uit het niets tot de aanval overgaan. Het was zo’n lief dier zeggen eigenaren dan achteraf die daarmee geconfronteerd worden. Het is weer wachten tot de volgende aanval van zo'n ’lief’ dier. Die gaat er zeker komen en dat moet voor eens en altijd afgelopen zijn!

Jan Muijs, Tilburg