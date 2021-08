Uitslag Stelling: ’Door met ’t gewone leven’

De ziekte te vuur en te zwaard bestrijden heeft geen zin, menen veel stemmers. ,,Laten we het accepteren dat dit hoort bij de nieuwe tijd, want leven zoals de afgelopen twee jaar is geen leven.”

Een kleine meerderheid denkt dat de vijfde golf er aankomt. De meesten vrezen daarbij dat het land ook weer ’op slot’ gaat. Een respondent is wel klaar met de lockdowns. ,,Als dat er weer aan zit te komen, dan moeten degenen die niet zijn gevaccineerd maar thuisblijven. Het is dan hun eigen verantwoordelijkheid als ze ziek worden.”

De meesten denken dat ’we’ dan weer moeten gaan thuiswerken, ook denkt meer dan de helft van de stemmers dat de horeca, theaters en bioscopen dan ook weer dicht moeten. Een andere respondent vindt dat de minst belastende maatregel 'thuiswerken' prima in stand gehouden kan worden en vindt dat kantoorpersoneel niet zo moet zeuren over werken op afstand.

Om problemen te voorkomen moet Nederland dezelfde strenge toegangsregels gaan toepassen als Frankrijk. Hier zijn een vaccinatiebewijs of toegangstest verplicht voor bezoek aan theaters en horeca. Onder de respondenten zijn hiervoor iets meer voorstanders dan tegenstanders. Een opponent vindt: ,,Niet meedoen aan die angsthazerij zoals in Frankrijk. Doe gewoon zoals Denemarken en verklaar dat alles weer 'normaal' wordt.” Maar anderen vinden juist dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan de Fransen. ,,Alles is keurig geregeld: iedereen een mondkapje op en overal handgel en controle. De enigen die zich niet houden aan de regels zijn luidruchtige Nederlanders.”

Velen zijn somber over de opening van clubs, die voor 1 november staat gepland. Twee derde gelooft niet dat dit doorgaat. Een respondent denkt dat het niet zoveel uitmaakt: ,,Jongeren gaan op stap in België en Duitsland, daar gaan de clubs open op 1 oktober en daarmee nemen ze het virus ook weer mee.” Ook denkt maar een derde met premier Rutte dat op 20 september de coronaregels verleden tijd zullen zijn. Een respondent zegt daarover: ,,Aan de coronaregels houdt niemand zich meer, dus het zal maar weinig mensen boeien of we daar afscheid van nemen of niet.”

Er is tweespalt onder de stemmers over of docenten mogen weten of leerlingen zijn gevaccineerd, om zodoende bij hen uit de buurt te blijven. De ene helft van dedeelnemers vindt dat leraren dit wel mogen weten, de andere helft niet. Iets meer dan de helft van de stemmers snapt wel dat docenten bang zijn om voor de klas te staan vanwege een lage vaccinatiegraad onder jongeren. ,,Leerlingen weigeren op basis van vaccinatie zal niet gaan, want iedereen heeft recht op onderwijs”, meent een respondent.

Momenteel liggen er op de ic’s en de ziekenhuizen vooral mensen die niet zijn gevaccineerd. Toch vindt een meerderheid dat zij evenveel recht hebben op medische zorg als mensen die wel een prik hebben gehad. Maar door de meesten wordt wel gepleit voor een derde prik, een ’boosterprik’, net als in Israël.