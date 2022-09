Brief 2: ’Kom van je politieke wolk en ga wat doen’

Misschien moet Rob Jetten op een luistertoer gaan! Wat een gotspe! Er is geen enkele betrokkenheid én inlevingsvermogen hoe het met de burgers in ons land is gesteld. En maar vasthouden aan politieke stokpaardjes. Room de 25 miljard voor het milieu af en geef dat aan de mensen die het zo hard nodig hebben. Kom van je politieke wolk af en ga wat doen!

José Molenaar, Sint Maarten

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: