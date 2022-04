Brief 1: ’Laat onze feestdagen in hun waarde’

Er is ook een jaarlijks kerstdiner dat in het teken staat van een kerstboom en vooral veel lichtjes. Tenslotte leven we in een land met een christelijke oorsprong ook al zijn er veel mensen die daar niets (meer) mee hebben maar de feesten tóch vieren. En onze tradities hoeven toch niet afgeschaft te worden omdat er een handjevol mensen denkt, dat ze daarmee ander gelovigen een plezier doen? Laat onze feestdagen in hun waarde en respecteer de feestdagen van anderen.

