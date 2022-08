Premium Het beste van De Telegraaf

Salaris van zorgpersoneel ’Pak verhoging salarissen in de zorg alleen gericht aan’

Door Marcel Canoy Kopieer naar clipboard

Er zijn periodiek in de Kamer en de samenleving discussies over het wel of niet verhogen van het salaris in de zorg. Sommige mensen vinden dat iedereen in de zorg verhoging moet krijgen maar daar zeg ik pertinent nee tegen. Dit kost namelijk enorm veel geld en tevens lost een algehele salarisverhoging niet het probleem op. Sterker nog: dokters en verpleegkundigen verdienen best veel geld ten opzichte van de salarissen in het buitenland dus die kunnen en moeten tevreden zijn. Als je aan zorgpersoneel vraagt waar de grootste pijn zit, hoor je bovendien niets over geld. Het gaat dan meestal over werkdruk, het onvermogen om zelf invloed uit te oefenen op roosters en over administratieve lasten.