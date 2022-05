Verstokte Britten kunnen niet zonder HP-saus uit de Betuwe

Culinair

Dagrecept: Radijssalade met croutons en yoghurtdressing

Het is jammer dat sommige groenten uit de supermarkt niet meer smaken zoals ze moeten. Neem radijs: die is veel pittiger als je hem zelf in de moestuin kweekt. Er worden zelfs trucs uitgehaald met zout en water om ze minder pittig te krijgen.