’Wakkere visie op kernenergie’

De deelnemers kwamen grotendeels uit handel en industrie en hadden dus grote zakelijke belangen veilig te stellen. De wetenschappers waren niet welkom. Vraag dat maar aan de professoren Smeulders en Berkhout. Waterstof en kernenergie werden gemeden als de pest, want daar is toch niets aan te verdienen.

Nederland leent zich niet voor groene energie. We zullen er de klimaatafspraken niet mee halen zegt dr. ir. Wakker in zijn conclusie in de Telegraaf van 12 februari. Een energietransitie met 9 kerncentales zou voldoende zijn. Blijkens rekensommetjes is de groene energie in Duitsland nog 2 keer duurder dan de kernenergie in Frankrijk. In combinatie met waterstof kan er een goede en relatief goedkope combinatie kunnen komen, mede omdat de bestaande infrastructuur voor aardgas gebruikt kan blijven. Een meevallertje dat wij best kunnen gebruiken, omdat er juist weer een kostbare calculatiefout ontdekt is in de begroting van de energietransitie.

Wij zullen onze uitgangspunten moeten gaan herzien. We kunnen op de steun en goedkeuring van het merendeel van de bevolking rekenen. Dat weten we al uit diverse enquêtes!

Best, Ron van den Hurk