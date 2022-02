’Doemscenario voor KLM’

Bekijk ook: Groeiende onrust bij KLM over zwijgende directie

Eerst wordt ’s lands trots verkocht. En denken wij toch de zeggenschap omtrent de bedrijfsvoering te hebben behouden. Daarna pompen we er miljarden belastinggeld in. In een technisch failliet bedrijf, als lening. Naar die centen kunnen we fluiten. En nu gaan we ’de zwaan’ kortwieken. Omwille van het milieu dat daardoor niet minder wordt belast. Omdat AirFrance de internationale slots die KLM moet inleveren direct zal overnemen. Sterker nog, dat wil AirFrance al jaren, ze krijgt ze nu cadeau. Voor KLM rest daarna concurrentie met EasyJet, nu al nummer 2 op Schiphol. Niet erg kansrijk want KLM is allesbehalve ’low cost’.

Willem de Kan