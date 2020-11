’Alle boa's verdienen de bonus’

In deze coronatijd wordt extra veel van hen geëist. De boa's kregen die bonus niet. Terwijl zij in veel gevallen eveneens in de frontlinie staan en vaak als eerste te maken krijgen met agressie. Waartegen vanwege onvoldoende bewapening weinig te doen valt.

De gemeente Amsterdam had daar oog voor en besloot ook al hun boa's de bonus van 300 euro te verstrekken. De gemeente Den Haag volgde en besloot dat ook te doen.

Dat kan natuurlijk niet. Dit behoort niet plaatselijk geregeld te worden en álle boa's verdienen de bonus. Het wordt tijd dat ook het kabinet dit inziet.

Gelijke monniken, gelijke kappen!

Jan Muijs,

Tilburg