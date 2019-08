’We spelen ondergeschikte rol in EU’

Voor zover ik kan beoordelen is Jeroen Dijsselbloem zeer bekwaam en zeker integer. Tijdens de eurocrisis was hij terecht streng voor de zuidelijke EU-lidstaten omdat deze hun begrotingen niet op orde hadden. En deze ook niet op orde brachten. Dat heeft hij nu als een boemerang terug gekregen.

Ik kan de kwaliteiten van Kristalina Georgiva niet beoordelen. Echter, gezien het hele benoemingscircus en de sturing van Macron, geeft deze benoeming weer aan dat ook deze weer een zuiver politieke is.

Niet het bekwaam zijn is het ultieme uitgangspunt. Rutte hoeft Macron niet in de ogen te kijken; in het echte machtsspel speelt Nederland geen rol van betekenis. Dit moet te denken geven....

Kees Rakers, Hoofddorp