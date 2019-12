’Pinautomaat niet bestand tegen kraak’

Het waren echte kluizen, waarin de pinautomaat was ondergebracht. Echte kluizen met een gewicht van rond de 2500 kg aan ’weerbaarheid’.

Op enig moment werden de bankkantoren gesloten, afgestoten, maar er was wel behoefte aan pinautomaten. Die werden dus op andere plekken neergezet. In een supermarkt of ergens in een winkelcentrum heb je (dat is nagenoeg standaard) een maximale vloerbelasting van 1000 kg.

Het was toen kiezen; overal waar je een pinautomaat mag plaatsen de vloer aanpassen of zorgen dat een automaat onder de 1000 kg blijft. Men koos voor het laatste. Ofwel, van de 2500 kg inbraakwering is 1500 kg ’afgesnoept’. Het was dus vragen om moeilijkheden.

Anno 2019 is het echter de vraag of de banken het erg vinden dat zij „helaas” nu zoveel pinautomaten moeten weghalen. Volgens mij is het onverwachte, maar welkome ’bijvangst’, want iedereen begrijpt dat het nu echt wel nodig is.

Fred Stolwijk, Leiden