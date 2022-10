’Pakketbelasting onzin’

Ik bestel omdat ik geen zin heb de stad in te gaan. Lekker makkelijk, geen parkeerkosten of gedoe in een volle tram. Niet voor niets daar rondlopen en met niets thuiskomen. De winkels die daar zijn hebben ook allemaal een webwinkel. Waarom zou ik dan moeilijk doen? Ik kan een datum en een tijd afspreken. Dus geen autoritje of fietstocht naar een afhaalpunt. Wat een betutteling weer. Ik geloof er helemaal niets van dat die taks gebruikt wordt voor die zielige winkeliers. Er is gewoon weer een nieuwe belastingzakje bedacht door onze gelovige partijen.

Ellen Claasz Coockson, Den Haag