Brief 2: ’Ga eens nadenken over een Nexit’

Maar moeten wij eens niet denken aan een Nexit? Wat wij als nettobetaler inleveren bij de EU is een veelvoud of in ieder geval het gelijke van wat we zouden besparen bij uittreden van de Unie.

Nederland was/is altijd nettobetaler, dwz meer erin dan eruit. En wat krijgen we ervoor terug? Onze vissers mogen niet pulsvissen, onze boeren mogen niet boeren, en ga zo maar door.

Tijd voor een Nexit. Welke politicus durft?

W. Praal, Capelle aan den IJssel

