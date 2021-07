Ontkenning bij aanpak jeugdgeweld

Twee gewelddrama’s domineren het nieuws, nota bene kort na de moord op Peter R. de Vries. Op Mallorca werd een Nederlander door een troep jonge landgenoten doodgeschopt. In Amstelveen werd een meisje van veertien belaagd door leeftijdgenoten die haar neus braken en tanden uit de mond sloegen. Er is maar een verdachte opgepakt en de maatschappelijke discussie is verhit. Begrijpelijk.