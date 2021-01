Nederland is het redeloze geweld wel heel erg zat

Binnenland

LIVE | Kamer debatteert over aanpak relschoppers

Relschoppers moeten door het leger uit de straten worden geveegd. Dat zegt PVV-leider Wilders in een debat in de Tweede Kamer over rellen van de afgelopen dagen. „Iedereen ziet dat versterking nodig is. Laten we voorkomen dat we straks agenten uit Duitsland in onze straten hebben.”