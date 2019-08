’Oppassen met miljardeninjectie’

Een miljardeninjectie in de economie. Waarom ineens zo een megabedrag? Ik zou eerder kleine stapjes willen maken en niet zo een enorm bedrag ineens investeren in een onzekere toekomst. Als de handelsoorlog echt losgaat tussen China en de VS, als de Brexit verkeerd uitpakt etc., dan zitten wij, de belastingbetalers, met een extra schuld van 50 miljard.

Al het geld zit in goederen, nieuwe bedrijven, (valse) verwachtingen etc. Deze investering is typisch des overheids, die ook niet in de toekomst kan kijken, maar wel graag gigarisico’s neemt.

Het verleden heeft bewezen dat de overheid geen prioriteiten kan stellen. Het is de economie eerst, en niet het welzijn van de mens. Voorzichtig zijn dus, en niet overmoedig worden, anders wordt het weer een van de vele misstappen van de overheid.

Kees de Vries, Maasdam