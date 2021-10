’Beknotting van Adele’

Maar er zijn ook tal van donkere vrouwen die hun haar straighten en blonderen. Is dat dan geen culturele toe-eigening? En wat te denken van buitenlandse toeristen die zich in Volendam laten fotograferen, gekleed in klederdracht en op klompen? Is dat geen culturele toe-eigening?

Het is hoog tijd dat we ophouden met dit soort onzin want deze gedachtekronkels veroorzaken steeds meer tweespalt in de maatschappij.

Ad van Boheemen, Hoorn