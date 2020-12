’Mondkapjes verkeerd gebruikt’

Al maanden is er discussie over mondkapjes. Mede doordat Jaap van Dissel steeds heeft gezegd er weinig voordeel in te zien doet bijna heel Nederland met tegenzin een mondkapje op.

Daarnaast wordt steeds gezegd: In landen waar al langer een mondkapjesplicht is helpen ze ook niet. Het is bewezen dat mondkapjes wel degelijk helpen om te voorkomen dat besmettingen worden overgedragen met name door personen die vaak onbewust zelf besmet zijn. Mits goed gebruikt.

Het is een grote verwijtbare fout van onze regering dat er geen voorlichting wordt gegeven hoe een mondkapje te dragen en te gebruiken. Velen steken ’s morgens een mondkapje in de zak en halen het te voorschijn wanneer ze denken het nodig te hebben, steken het dan weer terug in hun zak en gooien het dan ’s avonds weg of gebruiken het de andere dag weer. Regelmatig laten ze het onder de kin zakken met name als ze moeten praten terwijl je het dan juist moet ophouden.

Een mondkapje moet je regelmatig verversen, vooral niet aan de voorzijde aanraken en zeker niet onder je kin laten zakken als je moet praten want dan verspreid je de bekende druppels. Ook moet je een mondkapje goed aandrukken zodat het zo goed mogelijk afsluit als je het opzet.

Zoals ze nu door de meerderheid van onze bevolking worden gebruikt hebben ze inderdaad weinig zin. Wanneer start men nu eens een voorlichtingscampagne over het gebruik van mondkapjes.

George G.J. Rensen