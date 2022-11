Premium Het beste van De Telegraaf

Israëlische politiek is een regelrechte slangenkuil: bikkelhard en soms gemeen

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Wat zullen we kiezen? De discussie in de vrienden-app raakt steeds verhitter naarmate de verkiezingen naderen. Maar geen diepgravende gesprekken over de verschillende kandidaten. De vraag die iedereen bezighoudt: waar gaan we naartoe?