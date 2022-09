’Klimaat nu geen prioriteit’

Of het nu gaat over onze stikstofaanpak, onze vastgelopen woningmarkt, de toestroom van asielzoekers en vooral onze energiecrisis met als gevolg een torenhoge inflatie waardoor miljoenen landgenoten de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Het pakt allemaal anders dat dat we vooraf voorzien hadden. Daarom zal er snel geschakeld moeten worden door luxe dingen weg te laten die niet echt noodzakelijk zijn. Laten we daarom juist prioriteit geven aan de noden van onze burgers en laten we D66 kroonjuweel ‘de klimaattransitie van 60 miljard’ eventjes in de ijskast zetten.

Mario Verhees, Asten