’Adequate hulp had moorden kunnen voorkomen’

De drievoudige moordverdachte Thijs H. is gezien feiten en omstandigheden, de dader van de gruwelijke misdrijven in Den Haag en op de Brunsummerheide. Wat mij betreft lijdt dat geen enkele twijfel. En of deze moordenaar nu wel of niet toerekeningsvatbaar is, hij mag nooit meer een voet in de samenleving zetten, als vrij man.

Drie mensen werden door deze man afgeslacht; dat had gezien de toen al spelende informatie, moeten leiden tot opsluiting! Dat dit niet is gebeurt valt de minister van justitie aan te rekenen; die zou onmiddellijk moeten aftreden!

Hugo Pronk, Amsterdam