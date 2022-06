’Van Meijeren ondermijnt rechtsstaat’

Lekker makkelijk want Van Dissel heeft geen mogelijkheid om zich te verdedigen. De wetenschap wordt wel vaker in een kwaad daglicht gesteld door donkere krachten, terwijl het juist de wetenschappers zijn die een vaccin hebben ontwikkeld om de pandemie te bestrijden en we nu voorlopig weer een normaal leven kunnen leiden.

Wetenschappers bevragen elkaar en het is aan de politiek om te beslissen wat te doen met hun adviezen. Maar met beschuldigingen à la Van Meijeren komen we geen steek verder en ondermijnen we de rechtsstaat!

Bas Overmars