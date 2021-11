Uitslag Stelling: ’Bod direct openbaar maken’

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil met een transparant biedsysteem gesjoemel op de woningmarkt tegengaan. Slechts een kwart van de stemmers gelooft dat het invoeren van een biedlogboek in de voorgestelde vorm ervoor kan zorgen dat de verkoop van woningen er eerlijker aan toe gaat: „Hoog tijd dat dit er komt”, zegt een voorstander. „Bieders op een koopwoning hebben vaak geen enkel idee hoe het geaccepteerd bod tot stand is gekomen. Bovendien wordt er vaak tijdens het bieden nog gecommuniceerd met sommigen gegadigden over het uitbrengen minimaal bod.”

Ruim de helft van de stemmers denkt echter dat een biedlogboek dat pas achteraf openbaar wordt gemaakt, weinig zal veranderen op de huidige woningmarkt:„Het biedlogboek dat wordt voorgesteld is pas achteraf inzichtelijk. Tijdens het biedproces helpt het dus niet. Het zal leiden tot meer civielrechtelijke zaken en dat helpt niemand”, wordt er gezegd. Een andere stemmer gaat hierop door: „Achteraf vrijgeven heeft geen zin, dan is het kwaad al geschied. Ga dan in een zaaltje zitten met een notaris en ga bieden. Dat is pas transparant.” De huizenprijzen zullen er in ieder geval niet door omlaag gaan, denkt het gros. Volgens 36 procent zal meer transparantie de woningprijzen eerder stuwen dan matigen.

Er moet eerst maar eens goed gekeken worden naar de rol van de makelaar in het koopproces, zo stellen velen. Het gros denkt dan ook dat we een voorbeeld zouden kunnen nemen aan het Noorse systeem, waar de makelaar geen belang heeft bij een hoge verkoopprijs omdat er per opdracht een vast bedrag wordt afgesproken. „Makelaars hebben een veel te dikke vinger in de pap”, zegt iemand hierover. „Zorg dat makelaars er minder belang bij hebben om de prijzen op te drijven, ze spelen nu vieze spelletjes om hun beurs flink te spekken.”

Een enkeling verdedigt de makelaardij: „Hoge prijzen komt door de krapte aan huizen. Makelaars krijgen nu de schuld, dat onzin is en symptoompolitiek.” Velen onderschrijven dat het probleem vooral door de schaarste komt en dat de oplossing voor de woningnood vooral ligt bij het bouwen van zoveel mogelijk woningen. „Er zijn te weinig huizen, dus dan zijn maatregelen voor een transparante woningmarkt slechts symptoombestrijding. Er moet gewoon betaalbaar worden gebouwd voor starters en ouderen die kleiner willen wonen!”

En de koophuizen die er wel zijn worden opgekocht door beleggers. De regering zou zich moeten richten op de aanpak van dit probleem, klinkt het. Als er al een maatregel is die wat verlichting zou kunnen bieden op de woningmarkt’ dan is het wel de zelfwoonplicht, klinkt het. „Wat vooral belangrijk is, is dat een koper zelf in de gekochte woning gaat wonen. Dat gesjoemel moet stoppen”, zegt een stemmer. Iemand anders oppert: „Een zelfwoonplicht is nodig en een koper moet verplicht worden tenminste 5 jaar in de gekochte woning te gaan wonen. Dit zou moeten gelden voor alle huizen onder 600.000.”