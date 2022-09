’Kentering in Rusland door mobilisatie’

Poetin heeft een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd waarbij 300.000 daarvoor in aanmerking komende Russen -zowel de vaders als hun zonen- worden gedwongen om zich te melden. Door het enorme verlies aan mensenlevens onder zijn soldaten zullen zij worden ingezet aan het front om Oekraïne nog enigszins het hoofd te kunnen bieden. Maar velen hebben nog nooit een militaire opleiding gehad, laat staan dat zo ook maar enigzins gemotiveerd zijn. Velen van hen zullen op 'het veld van eer' bij bosjes sneuvelen. Zoveel staat wel vast.

Maar door deze mobilisatie zien we een kentering ontstaan in Rusland. Tienduizenden Russen wachten het niet meer af, kiezen het hazenpad en ontvluchten hun land. Grensovergangen raken door de stormloop zelfs overbelast en de vliegtickets voor het buitenland zijn bijna niet meer aan te slepen. Er dreigt een regelrechte exodus van Russen te ontstaan. Veel Russen -want daar kun je op wachten- zullen zich dan binnenkort ook massaal als asielzoeker gaan aanmelden bij EU-landen. Oekraïense én Russische vluchtelingen op ons grondgebied. Tja, het kan verkeren.

Ook voor hen is er namelijk geen weg meer terug, want zij kunnen bij terugkeer in Rusland rekenen op de lange arm van Poetin en lange gevangenisstraffen tegemoet zien. Of erger nog als ik denk aan al die oligarchen die plotseling massaal uit ramen vallen. Ook zij zijn in het huidige Rusland niet te benijden.

Jan Muijs, Tilburg