’Avondklok niet te handhaven’

Rutte zei het zelf: „We doen dit omdat het overgrote deel van het land zich kapot ergert aan zeer kleine groep die ’s avonds feest en bijeenkomsten organiseert”. Klopt helemaal maar wie is verantwoordelijk voor de situatie dat we geen capaciteit hebben om dit te handhaven? Dat is toch het gevolg van tien jaar bezuinigen en inkrimpen bij de politie. Er is dus ook geen capaciteit om die avondklok te handhaven.

Het is de wereld op zijn kop. De goeden verliezen hun vrijheid door de avondklok terwijl een kleine groep halve garen niet in toom te houden is als gevolg van een capaciteitsprobleem waar de overheid verantwoordelijk voor is. Het beleid van de afgelopen 10 jaar heeft veel kapot gemaakt in de zorg, bij de politie en het onderwijs. Door nu over een avondklok te praten laat dat weer eens duidelijk zien.

Steven van der Bles, Joure