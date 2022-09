Brief 3 ’Historie asielkwestie niet negeren’

Er werden woningen compleet ingericht aangeboden, het kon niet op. Aanpassingsproblemen in armere wijken van grote steden hebben heel lang geduurd. Er bestonden toen ook lange woning wachtlijsten. De werkloosheid was en is nog steeds het hoogst in die bevolkingsgroepen. Deze herinneringen leven nog steeds bij ouderen in onze samenleving. Tel daarbij op de tijdgeest van nu, groot woningtekort, milieu, armoede, overbevolking, toekomstonze-kerheid en je hebt de basis van de weerstand tegen nog meer migranten. Als je deze historie negeert en dus voorbijgaat aan wat er leeft in de samenleving, wordt het draagvlak waarop men straks moet regeren wel erg klein.

Cees Klerk, Weert

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: