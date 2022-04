’Inflatie laat woonkosten exploderen’

Die is pas dit jaar enorm aan het stijgen in vergelijking met andere jaren. En alles wordt duurder, door een forse stijging van allerlei bouwmaterialen. Daarnaast gaan we - op termijn - te maken krijgen met een enorme stijging van de woonkosten. Want de woninghuur is direct gelinkt aan de inflatie.

Als volgend jaar de jaarlijkse huurverhoging op bijvoorbeeld 1% wordt gezet, komt daar het bedrag van de inflatie bovenop. Als die dan wordt berekend op 9% én stel dat de woningbouwvereniging daar volledig in mee gaat, dan ga je elke maand een huurverhoging betalen van maar liefst 10%. Inderdaad, dat wordt voor veel huurders een rampscenario. Daar kunnen we -met een feestelijke Pasen in het vooruitzicht- maar beter nog niet aan denken.

Jan Muijs, Tilburg