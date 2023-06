’Instroom migranten moet fors omlaag’

VVD-prominenten, onder wie Johan Remkes, eisen nu dat het aantal asielaanvragen drastisch wordt verlaagd. Maar hoe moet dat dan? Al jaren staan er dagelijks bij de ingang van het azc in Ter Apel honderden migranten te wachten. Ze werden en worden binnengelaten zonder al te veel controle op hun achtergrond. Er wordt niet echt goed gekeken wie wel of niety een echte vluchteling is, maar zo hoort het wel. Het kabinet heeft tot taak om dit alles op de juiste wijze op te lossen! Niet meer wachten maar nu beginnen.

Cas Heijenk -Caspers, Sleeuwijk