Brief 2 ’Betalen voor genoegdoening’

Ik ben het dan ook helemaal eens met Rob Hoogland in zijn column Steeds gezelliger alsmede met Johan Derksen.

Alles zal pas weer een beetje normaal worden als ze de regering zo gek krijgen om schuld te bekennen en deze vooral veel geld laten betalen om zogenaamde genoegdoening te krijgen. De regering is er gek genoeg voor.

Discriminatie komt hier nauwelijks voor in tegenstelling tot wat schreeuwers als Akwasi ook beweren. Het is te hopen dat de bevolking zijn verstand terugkrijgt in plaats van mee te gaan betogen. Bedrijven als Gillette die ineens niet meer willen adverteren in het programma Veronica Inside zijn geen knip voor hun neus waard.

De Koning

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven